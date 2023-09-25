Более 20 самостроев снесут в Сочи до конца года

Мэрия курорта уже заключила договоры на демонтаж 17 самовольных объектов.

Уже снесли 5 самостроев, еще по 8 продолжаются работы. Среди них — самовольная постройка в переулке Теневом в Центральном районе. Участок был предназначен под садоводство, но застройщик начал там строительство многоквартирного дома.

Администрация города обратилась в суд, решение о сносе вступило в законную силу, но компания долгое время отказывалась от его исполнения. К сносу привлекли стороннюю организацию, а все расходы позже взыщут с застройщика.

«В ближайшее время начнутся работы по сносу еще 4 объектов самовольного строительства. Все они прошли судебные строительно-технические экспертизы и признаны построенными с нарушениями градостроительных, строительных, пожарных и других норм и правил. Часть строений возводилась с привлечением средств населения. По всем таким объектам проводится уголовно-правовая оценка действий недобросовестных застройщиков», — сказал замглавы города Олег Бурлев.

По программе сноса самостроев на 2023–2028 годы в городе ежегодно должны демонтировать 12 объектов за счет бюджета и столько же за счет средств специализированных организаций с последующим взысканием расходов с должника.

В августе специалисты выявили 89 самостроев, из них 30 — крупные. По всем нарушениям материалы передали в суд, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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