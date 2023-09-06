Два долгостроя в Сочи в августе исключили из реестра проблемных объектов

Из реестра исключили объекты застройщиков ООО «БГ-инвест» и ПЖСК «Наш дом». Восстановить права дольщиков планируют в ближайшие месяцы.

Сейчас в Едином реестре проблемных объектов остаются семь многоквартирных домов, которые нуждаются в оперативном решении вопроса по восстановлению прав дольщиков. Эти объекты планируют исключить из реестра до конца года. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по вопросам восстановления прав дольщиков с участием главы города Алексей Копайгородского и прокурора Сочи Вячеслава Овечкина.

Кроме того, в августе в Сочи выявили 89 объектов самовольного строительства, из которых 30 — крупные, а также 25 фактов нецелевого использования и 19 самовольного занятия земельных участков.

Заключены договоры на снос 20 незаконных построек, 7 из них в Адлерском районе, 5 — в Хостинском, 8 — в Центральном. Уже снесли четыре объекта, еще столько же продолжают демонтировать. В ближайшее время планируют снести 11 зданий, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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