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Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков многоэтажки в Краснодаре

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Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-sk-poruchil-vozbudit-ugolovnoe-delo-po-faktu-narusheniya-prav-dolshhikov-mnogoetazhki-v-krasnodare
Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков многоэтажки в Краснодаре
Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков многоэтажки в Краснодаре

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратились участники долевого строительства многоквартирного дома.

По их словам, жилое здание признали подлежащей сносу незаконной постройкой в 2015 году на основании поддельных документов. Дольщики считают, что в данной ситуации есть коррупционная составляющая. Дом долгостроем не признают, сейчас его готовят к сносу.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Ход расследования находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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