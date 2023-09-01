Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков многоэтажки в Краснодаре

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратились участники долевого строительства многоквартирного дома.

По их словам, жилое здание признали подлежащей сносу незаконной постройкой в 2015 году на основании поддельных документов. Дольщики считают, что в данной ситуации есть коррупционная составляющая. Дом долгостроем не признают, сейчас его готовят к сносу.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Ход расследования находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

Читайте также: проблемный ЖСК «Черкасский» в Краснодаре достроят к октябрю.