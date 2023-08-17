Проблемный ЖСК «Черкасский» в Краснодаре достроят к октябрю

В ЖК на улице Черкасской, 58/2 уже провели все инженерные сети, установили лифты. Сейчас строители делают отделку верхних этажей.

Ход строительства третьего литера ЖК «Свобода» и ЖСК «Черкасский» проверил глава краевого центра Евгений Наумов.

«Объект готов на 90%, предпосылок по срыву сроков нет. До начала дождей и холодов надо благоустроить территорию жилого комплекса. Завершить абсолютно все работы должны к октябрю», — сказал мэр города.

В третьем литере ЖК «Свобода» сейчас устанавливают лифты. На объекте работают около 200 человек. Уже оборудовали спортивные объекты и детскую площадку, а также высадили деревья.

«Застройщик третьего литера ЖК «Свобода» на Домбайской подтвердил, что работы идут по графику, и в День знаний дольщики получат ключи от квартир. И это видно. С инициативной группой мы еще обязательно увидимся, но уже на церемонии вручения ключей», — сказал Евгений Наумов.

Сейчас в краевом центре в реестре остается 41 проблемный дом, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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