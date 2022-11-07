В октябре Центр управления регионом обработал свыше 10,8 тыс. обращений от жителей Краснодарского края

В октябре Центр управления регионом обработал свыше 10,8 тыс. обращений от жителей Краснодарского края

Об этом на краевом совещании 7 ноября сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что в настоящее время важно находиться в прямом диалоге с жителями края.

«Необходимо оперативно реагировать на риски, отвечать на возникающие вопросы. И сообщать людям о принимаемых решениях на всех доступных площадках», — сказал Кондратьев.

По словам главы Центра управления регионом Юрия Шевченко, в октябре на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило свыше 4,2 тыс. сообщений. Большая часть из них касались ремонта дорог, выплат на детей и частичной мобилизации.

Через систему «Инцидент Менеджмент» поступило еще свыше 6,6 тыс. сообщений. Это на 26% больше, чем в сентябре. Чаще всего их отправляли жители Анапы, Новороссийска, Крымского района, Горячего Ключа и Сочи. Самыми частыми темами были благоустройство, качество отопления, а также отсутствие горячего или холодного водоснабжения.

Шевченко отметил, что сегодня в большинстве муниципалитетов оперативно и четко отвечают на обращения жителей. Ни одной просрочки не допустили в 39 муниципалитетах. Он отдельно выделил работу администраций Краснодара, Новороссийска, Анапы, Крымского района и Сочи.

«Хочу отметить работу коллег из Сочи. В муниципалитете активно занимаются работой в социальных сетях. На всех площадках муниципалитета открыты комментарии и личные сообщения. Жители видят эту работу. Понимают, что могут получить оперативный ответ на свой вопрос. И все чаще обращаются к муниципальным властям через социальные сети», — цитирует Шевченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре от жителей Кубани в Центр управления регионом поступило более 9,6 тыс. обращений.