В окрестностях Мезмая в Апшеронском районе всю ночь тушили лесной пожар
Происшествия
01.09.2023 08:21
Система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» 31 августа зафиксировала задымление со стороны леса в районе поселка Мезмай.
В 16:50 на место прибыли специалисты и обнаружили низовой лесной пожар в Гуамском участковом лесничестве. Тушение осложнял трудноступный горный рельеф.
В 22:55 пожар локализовали на площади около 0,15 га. В 7:30 1 сентября пожар полностью ликвидировали.
В тушении лесного пожара участвовали 20 человек и 5 единиц техники. Для ликвидации возгорания использовали пожарные автоцистерны и рукава, а также ранцевые огнетушители, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.
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