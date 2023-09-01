В окрестностях Мезмая в Апшеронском районе всю ночь тушили лесной пожар

Система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» 31 августа зафиксировала задымление со стороны леса в районе поселка Мезмай.

В 16:50 на место прибыли специалисты и обнаружили низовой лесной пожар в Гуамском участковом лесничестве. Тушение осложнял трудноступный горный рельеф.

В 22:55 пожар локализовали на площади около 0,15 га. В 7:30 1 сентября пожар полностью ликвидировали.

В тушении лесного пожара участвовали 20 человек и 5 единиц техники. Для ликвидации возгорания использовали пожарные автоцистерны и рукава, а также ранцевые огнетушители, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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