Более четырех часов пожарные тушили возгорание в районе горы Гебеус в Геленджике

Пожар в Архипо-Осиповском участковом лесничестве днем 31 августа зафиксировала система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель».

К тушению пожара специалисты приступили в 12:32, в 13:47 возгорание локализовали на примерной площади 1 тыс. кв. м. Полностью пожар ликвидировали в 16:50.

Для тушения пожара использовались пожарные автоцистерны и ранцевые лесные огнетушители. Всего в ликвидации возгорания участвовали 38 человек и 12 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ликвидации пожара участвовали лесопожарные бригады Архипо-Осиповского и Джубгского филиалов лесопожарного центра. На место возгорания привлекали дополнительную технику и пожарных.