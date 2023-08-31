Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более четырех часов пожарные тушили возгорание в районе горы Гебеус в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-chetyreh-chasov-pozharnye-tushili-vozgoranie-v-rajone-gory-gebeus-v-gelendzhike
Более четырех часов пожарные тушили возгорание в районе горы Гебеус в Геленджике
Фото t.me/krd_klpc

Пожар в Архипо-Осиповском участковом лесничестве днем 31 августа зафиксировала система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель».

К тушению пожара специалисты приступили в 12:32, в 13:47 возгорание локализовали на примерной площади 1 тыс. кв. м. Полностью пожар ликвидировали в 16:50.

Для тушения пожара использовались пожарные автоцистерны и ранцевые лесные огнетушители. Всего в ликвидации возгорания участвовали 38 человек и 12 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ликвидации пожара участвовали лесопожарные бригады Архипо-Осиповского и Джубгского филиалов лесопожарного центра. На место возгорания привлекали дополнительную технику и пожарных.

Статьи
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях