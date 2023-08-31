Новый пожар площадью 1 тыс. кв. метров обнаружили в лесу под Геленджиком

Система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» 31 августа зафиксировала задымление со стороны леса в районе горы Гебеус в Геленджике.

На место задымления выехали лесопожарные бригады Архипо-Осиповского и Джубгского филиалов лесопожарного центра.

В 12:30 обнаружили низовой лесной пожар на территории Архипо-Осиповском участкового лесничества. В 12:32 специалисты приступили к тушению огня. Площадь возгорания составляет примерно 1 тыс. кв. м.

На данный момент принимаются меры для локализации пожара. На место стягиваю дополнительную технику и пожарных, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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