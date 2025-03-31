В «Одном театре» Краснодара прошел Фестиваль апсайклинга

Мероприятие провели 30 марта, его посвятили апсайклингу — переработке и творческому переосмыслению ненужных вещей, на фестивале таковыми стали джинсовые изделия.

Так, участники обсудили моду с заботой о будущем, провели мастер-класс по апсайклингу из джинс, подарив старой одежде новую жизнь.

Также на мероприятии представили показали спектакль «Целофант» на тему экологии, а после провели поэтический вечер «Признание».

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