Анна Минькова рассказала о развитии театров на Кубани за последние 10 лет

В Краснодарском крае сейчас работают около 2,5 тыс. учреждений культуры. Об этом 27 марта в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

За последние 10 лет — с 2015 года — ежегодный бюджет отрасли культуры вырос в 180 раз — до 20 млрд. Так, за это время финансовую поддержку получили 1 тыс. 16 культурных учреждений, в этом году еще 2,3 млрд рублей планируют направить на ремонт и укрепление материально-технической 178 заведений, в том числе по нацпроекту «Семья».

Кроме того, в разных уголках региона по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева продолжают открывать, модернизировать и реконструировать театры. Так, например:

в Краснодаре были созданы Театр защитника Отечества и Театр современного искусства;

проведена реновация фасада Краснодарского академического театра драмы им. Горького;

в Сочи — укрепили материальную базу Нового театра;

в Туапсинском театре юного зрителя проведена модернизация;

а в Армавирском театре драмы и комедии обновили фасад.

Анна Минькова также добавила, что Краснодарский край — один из крупнейших культурных центров страны. В этой отрасли в регионе сегодня трудятся свыше 30 тыс. специалистов.

«Поздравляю сотрудников, артистов и зрителей с Всемирным днем театра! Пусть этот праздник станет символом новых свершений для дальнейшего развития театральной жизни края», — написала она в своем Telegram-канале.

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