Анна Минькова посетила выставку «Генеральная репетиция» художницы Наталии Бутко

Об этом вице-губернатор региона рассказала 19 марта в своем Telegram-канале. Она уточнила, что выставку открыли в минувшие выходные в Музыкальном театре Краснодара и приурочили ее к 25-летию балета «Спартак».

«Эскизы для будущих работ Наталья рисовала в Театре балета Юрия Григоровича, внимательно наблюдая за его солистами. В своих работах краснодарская художница показывает контраст между моментом подготовки к выступлению и результатом. Ее картины отражают не только красоту балета, но и огромный труд, который стоит за каждым выступлением», — написала Анна Минькова.

Выставку «Генеральная репетиция» ранее уже представили в Зимнем театре Сочи, куда труппа Театра балета Юрия Григоровича часто приезжает на гастроли. Посетить ее можно до 28 марта.

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