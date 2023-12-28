В одном из магазинов «Магнит» в Краснодаре заметили мышей

Грызуны появились на полках магазина «Магнит Экстра» на улице Ейское шоссе, 40 в поселке Березовом.

Местная жительница рассказала интернет-порталу «Кубань 24», что в отделе с крупами и мукой заметила бегающих по продуктам мышей. По ее словам, в последнее время там постоянно чувствуется запах грызунов. При этом сотрудники магазина никак не отреагировали на эту информацию.

«Вся продукция с полок, где находился грызун, будет утилизирована. В магазине будет проведена дополнительная дератизация в добавление к регулярной», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Магнита».

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