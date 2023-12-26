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«Магнит» планирует увеличить оборот фермерской продукции в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/magnit-planiruet-uvelichit-oborot-fermerskoj-produktsii-v-krasnodarskom-krae
«Магнит» планирует увеличить оборот фермерской продукции в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Оборот фермерской продукции на Кубани ретейлер планирует нарастить до 2-4 млрд рублей в год.

Всего в регионе сейчас сосредоточено более 1,3 тыс. продуктовых магазинов, отметил директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу розничной сети Евгений Случевский.

«Оборот может составить 2-4 млрд рублей в год при условии, если мы сможем найти в регионе весь необходимый нам ассортимент фермерской продукции. Это целевой показатель, который мы планируем достичь через несколько лет», — цитирует Случевского «РБК Краснодар».

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