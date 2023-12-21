Цены на куриные яйца после стабилизации снова выросли в России

Продолжение роста стоимости яиц на 4,6% за неделю зафиксировали в Росстате.

Куриные яйца — наиболее подорожавший продукт питания за период с 12 по 18 декабря. С начала года общий рост стоимости яиц составил 52,9%. Это самый высокий показатель в числе всех товаров продовольственного рынка. Подорожание неравномерное. В 46 регионах РФ стоимость яиц выросла на 0,1−5%, в 36 субъектах — на 5,1−14,4%.

Также продолжают расти и цены на плодоовощную продукцию. Огурцы подорожали на 8,2%, капуста — 1,6%, помидоры — 1,4%, цена лука выросла на 1,3%, моркови — 1,2%. Наименьшее повышение цен коснулось бананов, прибавивших в цене только 0,3%, сообщает телеканала «360».

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