В очередях к Крымскому мосту скопилось почти полтысячи автомобилей

Серьезные заторы образовались на подъездах к мосту, соединяющему Краснодарский край с Крымом днем 8 июля. В общей сложности со стороны Тамани и Керчи ожидают 489 автомобилей.

По состоянию на 14:00, в очереди со стороны Тамани находится 271 автомобиля. Ожидание около часа. Со стороны Керчи ожидают 218 машин. Ожидание также составит не меньше часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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