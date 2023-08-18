В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 420 машин

По данным на 8:00, со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра при въезде на Крымский мост находились 250 транспортных средств.

К 9:00 длина автомобильного затора в Крыму увеличилась до 4,5 км. Сейчас в очереди стоят 420 автомобилей, а время ожидания составляет около 2 часов.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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