В очереди на подъездах к Крымскому мосту скопилось 493 автомобиля

По состоянию на 18:00 31 мая очередь наблюдается и в сторону Керчи, и в сторону Краснодарского края.

Со стороны Тамани в очереди к пункту досмотра ожидают 235 машин. Предположительно, ожидание составит около часа.

В очереди со стороны Керчи находятся 258 автомобилей. Ожидание также около часа, сообщается в официальном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

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