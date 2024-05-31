Самую массированную атаку на Крымский мост отразили российские военные

Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая во время выступления на заседании Совета ОДКБ.

Он отметил, что украинские военные продолжают предпринимать атаки на объекты гражданской инфраструктуры на территории РФ. По его словам, интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся в Швейцарии международной конференции по конфликту на Украине.

«Хочу доложить, что буквально позавчера ночью была самая массированная атака на Крымский мост. ВСУ атаковали объект 10 ракетами ATACAMS с подлетным временем менее 2 минут», — сказал Белоусов.

Министр обороны России подчеркнул, что силам ПВО удалось сбить все запущенные по Крымском мосту украинские ракеты. Благодаря этому удалось спасти жизни сотней людей.

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