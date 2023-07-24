В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находятся 480 машин

Около 7:00 движение на Крымском мосту временно перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение транспорта по мосту ночью 24 июля уже перекрывали — примерно с 4:20 до 4:30. После со стороны Тамани появилась пробка из 70 машин. К 6:00 очередь увеличилась до 165 автомобилей, а к 8:00 до 480 транспортных средств. Ожидание около двух часов. Со стороны Керчи оперед пунктами досмотра стоит 165 автомобилей, сообщает Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

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