Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В очереди на Керченскую переправу встали 164 машины

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-vstali-164-mashiny
В очереди на Керченскую переправу встали 164 машины
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района утром 21 декабря очереди на переправу ждали 164 грузовика.

Для погрузки на паромы водителям выдают пропуска. На парковке работают столовая и пункт обогрева, дежурят волонтеры.

За последние сутки паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» перевезли в Крым более 303 грузовиков и 349 пассажиров. Всего с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 48 тыс. 623 пассажира, 34 тыс. 359 единиц автотранспорта и 3 тыс. 897 железнодорожных вагонов, сообщает Минтранс РФ.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе. Переправиться на паромах в Крым могут только фуры с приоритетными грузами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Крымский мост до Нового года могут начать пускать пустые грузовики.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Остались одни: двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее
Остались одни: двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее
Новый курортный город на миллион человек планируют построить в Краснодарском крае
Новый курортный город на миллион человек планируют построить в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На Краснодарском ипподроме начали капремонт скаковой дорожки
  2. Программы бесплатного переобучения граждан в России продлили до 2024 года
  3. Сложную операцию по удалению пораженной почки провели в Краснодаре
  4. Подросток ранил обидчика ножом в ресторане быстрого питания в Сочи
  5. За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
  6. Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях