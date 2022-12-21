В очереди на Керченскую переправу встали 164 машины

На перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района утром 21 декабря очереди на переправу ждали 164 грузовика.

Для погрузки на паромы водителям выдают пропуска. На парковке работают столовая и пункт обогрева, дежурят волонтеры.

За последние сутки паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» перевезли в Крым более 303 грузовиков и 349 пассажиров. Всего с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 48 тыс. 623 пассажира, 34 тыс. 359 единиц автотранспорта и 3 тыс. 897 железнодорожных вагонов, сообщает Минтранс РФ.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе. Переправиться на паромах в Крым могут только фуры с приоритетными грузами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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