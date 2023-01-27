В очереди на Керченскую переправу в Темрюкском районе скопились 173 грузовика
За прошедшие сутки 4 парома перевезли в Крым из Краснодарского края 163 грузовых автомобиля и 204 пассажира.
С утра 27 января Керченская переправа приостановила работу из-за сильного тумана в районе пролива. На накопительной парковке в поселке Ильич находятся 173 грузовика. В основном они перевозят товары первой необходимости и продукты питания.
На стоянке грузовиков работают столовая, дежурят волонтеры, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки для автомобилей в регионе находятся в резерве.
С 9 октября паромы перевезли между Крымом и Кубанью более 55 тыс. грузовиков, 72,8 тыс. пассажиров и 6,1 тыс. железнодорожных вагонов, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
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