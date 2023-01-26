На левой части Крымского моста завершена надвижка третьего пролета
Общество
26.01.2023 12:38
Об этом 26 января сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, два пролета, установленные на левой стороне, уже заняли проектное положение на опорах моста. Последний, четвертый пролет, планируют установить 31 января. После того, как он опустится в проектное положение, основная часть восстановительных работ будет завершена.
«Финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов, а также дренажа для отвода воды. Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», — сообщил Марат Хуснуллин в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильное движение по Крымскому мосту, которое закрывали из-за этих работ, возобновили раньше планируемого.
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