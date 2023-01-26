На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Общество
26.01.2023 09:16
Движение транспорта на мосту ограничили 26 января с 0:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Открыть движение на Крымском мосту планировали до 12:00. Однако это удалось сделать раньше запланированного времени.
«Сегодня в 08:00 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса России.
Читайте также: на левой части Крымского моста завершили надвижку второго пролета. Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.
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