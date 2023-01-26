На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение транспорта на мосту ограничили 26 января с 0:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Открыть движение на Крымском мосту планировали до 12:00. Однако это удалось сделать раньше запланированного времени.

«Сегодня в 08:00 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса России.

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