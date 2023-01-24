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В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стоят 34 автомобиля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae-stoyat-34-avtomobilya
В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стоят 34 автомобиля
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За прошедшие сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2» и «Мария» перевезли через Керченский пролив 244 машины и порядка 290 пассажиров.

В настоящее время на накопительной парковке в поселке Ильич в очереди ожидают 34 автомобиля. Большая часть из них — это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. Организовано дежурство волонтеров. Для водителей работает столовая, открыт пункт обогрева. Остальные накопительные площадки Кубани находятся в резерве.

С начала работы Керченской переправы с ночи на 9 октября паромы в обе стороны перевезли свыше 70 тыс. пассажиров, 53 тыс. машин и 5,9 тыс. ж/д вагонов.

На Кубани продолжают действовать ограничения проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по краю и переправиться в Крым на паромах разрешено большегрузам, перевозящим приоритетные грузы. Это продукты и товары первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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