На Крымском мосту в ночь на 26 января закроют движение из-за ремонта

Ограничение движения транспорта на автоподходах к Крымскому мосту введут 25 января в 23:00.

Полностью автодорожную часть моста для проведения ремонтных работ закроют 26 января с 00:00 до 12:00.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

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