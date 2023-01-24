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На Крымском мосту в ночь на 26 января закроют движение из-за ремонта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-v-noch-na-26-yanvarya-zakroyut-dvizhenie-iz-za-remonta
На Крымском мосту в ночь на 26 января закроют движение из-за ремонта
Фото hse.ru

Ограничение движения транспорта на автоподходах к Крымскому мосту введут 25 января в 23:00.

Полностью автодорожную часть моста для проведения ремонтных работ закроют 26 января с 00:00 до 12:00.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

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