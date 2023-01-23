Более 70 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив

Действующих штормовых предупреждений 23 января в Керченском проливе нет.

По данным Минтранса, с 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли 70 тыс. 217 пассажиров, 52 тыс. 740 автомобилей и 5 тыс. 903 ж/д вагона. Паромы выполнили 1 тыс. 695 рейсов.

Согласно прогнозу Росгидромета, 23 января в проливе дует северо-восточный, восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Высота волн — 30-80 см. Дождя не ожидается, видимость хорошая. Температура воздуха — +3…+5 °С, температура морской воды — +3…+4 °С, сообщает Минтранс РФ.