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В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стоят 170 грузовиков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae-stoyat-170-gruzovikov
В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стоят 170 грузовиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С утра 25 мая в очереди на переправу в поселке Ильич в Темрюкском района ожидают погрузку на паром 170 автомобилей.

В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На линии работают три парома — «Лаврентий», «Керченский-2» и «Мария». За прошедшие сутки они перевезли в Крым 257 автомобилей и 350 пассажиров.

Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 156,1 тыс. пассажиров, 125,7 тыс. автомобилей и более 15,8 тыс. вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Керченской переправе 23 мая временно прекратил работу паром «Лаврентий».

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