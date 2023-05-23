На Керченской переправе временно прекратил работу паром «Лаврентий»

Паром «Лаврентий» 22 мая вывели из эксплуатации для проведения планового технического обслуживания. Его планируют вернуть на линию к 1 июня.

Сейчас на переправе в Керченском проливе работают четыре парома — два автомобильных и два железнодорожных.

«Во избежание скопления автотранспортных средств и заблаговременного планирования грузовых операций рекомендуем вам воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом», — говорится в сообщении министерства транспорта Крыма.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», паром «Лаврентий» начал курсировать между Краснодарским краем и Крымом с 9 октября прошлого года. предназначен для перевозки крупнотоннажных автомобилей. Он вмещает до 20 еврофур и более 130 пассажиров.