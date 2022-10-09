Паром «Лаврентий» с грузовиками вышел в первый рейс из Краснодарского края в Крым
Общество
09.10.2022 16:34
После того, как паром «Лаврентий» 9 октября прибыл из порта «Крым» в порт «Кавказ», на его борт загрузили десятки фур.
После этого паром отправился в обратный рейс. Кроме того, судно перевезет через Керченский пролив несколько десятков пассажиров: туристов и групп с детьми.
Паром предназначен для перевозки крупнотоннажных автомобилей. По данным компании «Оборонлогистика», которая участвует в организации переправы, паром «Лаврентий» курсировал на линии порт «Ейск» — порт «Мариуполь» и участвовал в доставке грузов для восстановления инфраструктуры Донбасса. Паром вмещает до 20 еврофур и более 130 пассажиров, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет для грузовиков на проезд по Крымскому мосту будет действовать до особого распоряжения.
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