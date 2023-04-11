В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стоят 140 грузовиков
Общество
11.04.2023 12:19
С вечера 10 апреля Керченская паромная переправа не работала из-за неблагоприятной погоды.
С утра 11 апреля на накопительной парковке в поселке Ильич скопились 140 машин. В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.
До закрытия переправы за сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 101 автомобиль и 127 пассажиров.
С 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 123,8 тыс. пассажиров, 99,3 тыс. автомобилей и более 12,4 тыс. вагонов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 10 апреля в Краснодарском крае ожидаются дожди с грозами.
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