Гидрометцентр: в Краснодарском крае с 10 апреля ожидаются дожди с грозами

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что Краснодарский край в ближайшие дни ожидают сильный ветер и осадки.

По его словам, на юге России будет тепло в ближайшие дни, но затем погода испортится.

«В первой половине недели там прогнозируются дожди и усиление ветра. Например, в Ростовской области порывы ветра 11 апреля будут достигать 24 м/с, дожди, в Краснодарском крае с 10 по 12 апреля — дождь сильный, гроза, в Новороссийске — ветер до 25 м/с, в Крыму — сильный дождь, гроза», — уточнил Роман Вильфанд.

Метеоролог сообщил, что в ближайшие дни на реках Ростовской области будет сильно повышаться уровень воды, сообщает ТАСС.

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