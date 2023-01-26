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В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стоят 100 автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae-stoyat-100-avtomobilej
В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стоят 100 автомобилей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За прошедшие сутки 4 парома перевезли в Крым 284 машины и 344 пассажира.

На накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района 26 января в очереди стоят 100 автомобилей — в основном грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Для водителей на парковке есть столовая и пункт обогрева, работают волонтеры. Другие накопительные площадки вывели в резерв.

Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли 72 тыс. 344 пассажира, 54 тыс. 601 автомобиль и 6 тыс. 19 ж/д вагонов.

Ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе, введенные 27 октября, продолжают действовать на территории края. Переправиться на полуостров паромами могут только автомобили с приоритетными грузами — продуктами и товарами первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Крымском мосту возобновили движение автомобилей. Его ограничили 26 января с 0:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

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