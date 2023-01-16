В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае ожидают 6 машин

За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 262 автомобиля и 311 пассажиров.

В поселке Ильич Темрюкского района на накопительной парковке в очереди на погрузку 16 января стоят 6 автомобилей — в основном грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. На площадке есть столовая и пункт обогрева, работают волонтеры. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.

Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли 64 тыс. 725 пассажиров и 47 тыс. 910 автомобилей, сообщает Минтранс РФ.

Введенные 27 октября ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе продолжают действовать на территории края. Переправиться в Крым на паромах могут только автомобили с приоритетными грузами — продуктами и товарами первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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