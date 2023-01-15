На Крымском мосту 17 января из-за ремонта временно закроют движение автомобилей

На автоподходах к Крымскому мосту 17 января в 12:00 будут введены ограничения в движении транспорта.

С 13:00 до 18:00 — с полным закрытием автодорожной части моста на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за информацией, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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