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На Крымском мосту 17 января из-за ремонта временно закроют движение автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-17-yanvarya-iz-za-remonta-vremenno-zakroyut-dvizhenie-avtomobilej
На Крымском мосту 17 января из-за ремонта временно закроют движение автомобилей
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

На автоподходах к Крымскому мосту 17 января в 12:00 будут введены ограничения в движении транспорта.

С 13:00 до 18:00 — с полным закрытием автодорожной части моста на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за информацией, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Читайте также: на левой части Крымского моста завершена надвижка второго пролета.

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