В очереди на Керченскую переправу стоят около 600 грузовиков
Общество
30.10.2022 14:27
По данным на 30 октября, количество большегрузов в очереди начало снижаться.
«На сегодняшний день в очереди на переправу остаются около 600 грузовиков. Основная часть фур находится на парковках Темрюкского района. Еще часть – в Славянском. На перехватывающих стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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