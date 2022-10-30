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В очереди на Керченскую переправу стоят около 600 грузовиков

Общество
30.10.2022 14:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-stoyat-okolo-600-gruzovikov
В очереди на Керченскую переправу стоят около 600 грузовиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным на 30 октября, количество большегрузов в очереди начало снижаться.

«На сегодняшний день в очереди на переправу остаются около 600 грузовиков. Основная часть фур находится на парковках Темрюкского района. Еще часть – в Славянском. На перехватывающих стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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