В очереди на Керченскую переправу стоят 720 большегрузов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу начала уменьшаться.

По данным на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края в очереди на паромную переправу ожидают 720 грузовиков. Это большегрузы, которые приехали на перехватывающие стоянки до 27 октября, а также автомобили с приоритетным для отправки в Крым грузом.

В основном фуры находятся на парковках Темрюкского района. Также работают перехватывающие стоянки в Славянском и Красноармейском районах. Для водителей большегрузов организовали пункты обогрева и горячие питание, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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