В очереди на Керченскую переправу стоят 720 большегрузов
Общество
29.10.2022 11:17
После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу начала уменьшаться.
По данным на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края в очереди на паромную переправу ожидают 720 грузовиков. Это большегрузы, которые приехали на перехватывающие стоянки до 27 октября, а также автомобили с приоритетным для отправки в Крым грузом.
В основном фуры находятся на парковках Темрюкского района. Также работают перехватывающие стоянки в Славянском и Красноармейском районах. Для водителей большегрузов организовали пункты обогрева и горячие питание, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: по данным на 28 октября, через Керченскую паромную переправу перевезли почти 21,5 тыс. пассажиров.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России