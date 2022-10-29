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В очереди на Керченскую переправу стоят 720 большегрузов

Общество
29.10.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-stoyat-720-bolshegruzov
В очереди на Керченскую переправу стоят 720 большегрузов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу начала уменьшаться.

По данным на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края в очереди на паромную переправу ожидают 720 грузовиков. Это большегрузы, которые приехали на перехватывающие стоянки до 27 октября, а также автомобили с приоритетным для отправки в Крым грузом.

В основном фуры находятся на парковках Темрюкского района. Также работают перехватывающие стоянки в Славянском и Красноармейском районах. Для водителей большегрузов организовали пункты обогрева и горячие питание, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: по данным на 28 октября, через Керченскую паромную переправу перевезли почти 21,5 тыс. пассажиров.

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