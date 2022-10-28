Через Керченскую паромную переправу перевезли почти 21,5 тыс. пассажиров

Фото пресс-службы Минтранса РФ

Действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе сейчас нет, погода благоприятная.

По данным Минтранса РФ на 7:00 28 октября, через Керченский пролив с начала работы паромной переправы в обе стороны перевезли 21 тыс. 491 пассажира и 10 тыс. 869 автомобилей, а также 237 железнодорожных вагонов. На линии работают 7 паромов, они выполнили 321 рейс.

По данным синоптиков на 7:30, средняя скорость ветра в проливе составляла 4 м/с порывами до 5,5 м/с. До вечера будет дуть северо-западный ветер 5-10 м/с, осадков не ожидается, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Читайте также: с 27 октября на Керченскую переправу в первую очередь пропускают машины с военным грузом, медикаментами, социально значимыми товарами.