Через Керченскую паромную переправу перевезли почти 21,5 тыс. пассажиров
Общество
28.10.2022 11:12
Действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе сейчас нет, погода благоприятная.
По данным Минтранса РФ на 7:00 28 октября, через Керченский пролив с начала работы паромной переправы в обе стороны перевезли 21 тыс. 491 пассажира и 10 тыс. 869 автомобилей, а также 237 железнодорожных вагонов. На линии работают 7 паромов, они выполнили 321 рейс.
По данным синоптиков на 7:30, средняя скорость ветра в проливе составляла 4 м/с порывами до 5,5 м/с. До вечера будет дуть северо-западный ветер 5-10 м/с, осадков не ожидается, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Читайте также: с 27 октября на Керченскую переправу в первую очередь пропускают машины с военным грузом, медикаментами, социально значимыми товарами.
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