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В очереди на Керченскую переправу стоят 60 автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-stoyat-60-avtomobilej
В очереди на Керченскую переправу стоят 60 автомобилей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За прошедшие сутки паромы «Керченский 2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли 146 машин и 284 пассажира. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

На накопительной парковке в поселке Ильич очереди на переправу ожидают 60 машин. Основная часть —грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На стоянке организовано дежурство волонтеров, работает столовая, имеется пункт обогрева. Все остальные накопительные площадки находятся в резерве.

Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли свыше 43,4 тыс. автомобилей и 59,4 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 7 января в Керченском проливе возобновили работу паромов, прерванную накануне из-за сильного ветра.

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