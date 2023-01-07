В Керченском проливе 7 января возобновили работу паромов
Общество
07.01.2023 09:39
О возобновлении работы Керченской паромной переправы сообщили 7 января в 9:26.
Паромное сообщение было приостановлено вечером 6 января из-за неблагоприятных погодных условий — в Керченском проливе ветер усилился до 15 — 20 м/с.
«Работа паромной переправы возобновлена», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли 58 тыс. 981 пассажира, 43 тыс. 87 машин и 4 тыс. 934 ж/д вагона. Паромы выполнили 1 тыс. 425 рейсов.
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