Свыше 43 тыс. автомобилей и 58 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив

С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли 58 тыс. 981 пассажира, 43 тыс. 87 машин и 4 тыс. 934 ж/д вагона. Паромы выполнили 1 тыс. 425 рейсов.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

По прогнозу Росгидромета, ожидается западный, северо-западный ветер 6-11 м/сек. Местами порывы до 14 м/сек. Во второй половине дня — 12-17 м/сек. Временами возможен небольшой дождь. Видимость хорошая. Волнение моря составит 30 — 80 см, температура воздуха от +7°С до + 9°С, температура морской воды — +7°С — 8°С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Читайте также: первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января.