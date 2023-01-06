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Свыше 43 тыс. автомобилей и 58 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyshe-43-tys-avtomobilej-i-58-tys-passazhirov-perevezli-paromy-cherez-kerchenskij-proliv
Свыше 43 тыс. автомобилей и 58 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Фото пресс-службы Минтранса РФ

С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли 58 тыс. 981 пассажира, 43 тыс. 87 машин и 4 тыс. 934 ж/д вагона. Паромы выполнили 1 тыс. 425 рейсов.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

По прогнозу Росгидромета, ожидается западный, северо-западный ветер 6-11 м/сек. Местами порывы до 14 м/сек. Во второй половине дня — 12-17 м/сек. Временами возможен небольшой дождь. Видимость хорошая. Волнение моря составит 30 — 80 см, температура воздуха от +7°С до + 9°С, температура морской воды — +7°С — 8°С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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