В очереди на Керченскую переправу стоят 168 грузовиков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По состоянию на утро 4 ноября в Темрюкском районе очереди на Керченскую паромную переправу ожидают 168 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости.

Они находятся на перехватывающих стоянках. На местах работают волонтеры, раздающие бесплатное горячее питание и воду. Кроме того, для водителей работают пункты обогрева.

На Кубани действует ограничение проезда к Керченской переправе. С 27 октября грузовики с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту. Правила и условия водителям объясняют сотрудники ДПС на специальных постах.

Кроме того, перевозку груза можно организовать по железной дороге. Инструкция размещена на сайте. Грузоотправители могут получить консультацию по круглосуточной горячей линии РЖД 8-800-775-40-12, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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