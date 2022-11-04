В очереди на Керченскую переправу стоят 168 грузовиков
По состоянию на утро 4 ноября в Темрюкском районе очереди на Керченскую паромную переправу ожидают 168 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости.
Они находятся на перехватывающих стоянках. На местах работают волонтеры, раздающие бесплатное горячее питание и воду. Кроме того, для водителей работают пункты обогрева.
На Кубани действует ограничение проезда к Керченской переправе. С 27 октября грузовики с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту. Правила и условия водителям объясняют сотрудники ДПС на специальных постах.
Кроме того, перевозку груза можно организовать по железной дороге. Инструкция размещена на сайте. Грузоотправители могут получить консультацию по круглосуточной горячей линии РЖД 8-800-775-40-12, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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