Движение автомобилей по Крымскому мост могут ограничить с 7 по 10 ноября

Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Перерывы в движении автомобилей связаны с проведением технологических работ. Их планируют провести с 7 по 10 ноября.

Об этом сообщили 4 ноября в пресс-службе Минтранса РФ.

«Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно просьба выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Информацию о работе Крымского моста можно уточнить по телефону горячей линии: 8 800 201 56 38.

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