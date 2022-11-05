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Очередь на Керченскую переправу сократилась до 122 большегрузов

Общество
05.11.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-stoyat-122-gruzovika
Очередь на Керченскую переправу сократилась до 122 большегрузов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По состоянию на утро 5 ноября в поселке Ильич Темрюкского района очереди на Керченскую паромную переправу ожидают 122 грузовика с продуктами и товарами первой необходимости.

Волонтеры продолжают работать на перехватывающих стоянках. Там для водителей большегрузов организовали бесплатное горячее питание и пункты обогрева.

В Краснодарском крае с 27 октября действует ограничение проезда к Керченской переправе. Грузовики с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту. Правила и условия водителям объясняют сотрудники ДПС на специальных постах.

Кроме того, груз в Крым можно отправить по железной дороге. С инструкцией можно ознакомиться по ссылке. Для отправителей работает круглосуточная горячая линия РЖД 8-800-775-40-12, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: через Керченскую переправу перевезли свыше 25 тыс. пассажиров и более 14,2 машин.

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