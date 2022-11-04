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Через Керченскую переправу перевезли свыше 25 тыс. пассажиров и более 14,2 машин

Общество
04.11.2022 12:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-perepravu-perevezli-svyshe-25-tys-passazhirov-i-bolee-14-2-mashin
Через Керченскую переправу перевезли свыше 25 тыс. пассажиров и более 14,2 машин
Фото пресс-службы Минтранса РФ

По состоянию на 7:00 4 ноября через Керченский пролив в обе стороны переправили в общей сложности 25 тыс. 78 пассажиров, 14 тыс. 221 автомобилей и 798 ж/д вагонов.

Семь паромов совокупно выполнили 450 рейсов.

В настоящее время по проливу действует штормовое предупреждение. Ветер юго-западный 12-15 м/сек. По прогнозу Росгидромета, днем возможно небольшое ослабление ветра до 6-11 м/сек. Сообщается, что видимость хорошая. Осадков нет. Высота волн составляет 20-70 см. Температура воздуха днем от +13°С до +15°С. Температура морской воды — от +12°С до +13°С, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в очереди на Керченскую переправу стоят 168 грузовиков.

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