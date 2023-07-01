В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 289 автомобилей
Общество
01.07.2023 12:29
За сутки два парома, «Мария» и «Лаврентий», перевезли через Керченский пролив 198 машин и 232 пассажира.
В настоящее время в очереди на Керченскую переправу ожидают 289 автомобилей. Машины располагаются на накопительной стоянке в поселке Ильич. На месте организовано дежурство волонтеров. Остальные накопительные парковки выведены в резерв.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда большегрузов к Керченской переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах разрешается грузовикам с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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