В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 289 автомобилей

За сутки два парома, «Мария» и «Лаврентий», перевезли через Керченский пролив 198 машин и 232 пассажира.

В настоящее время в очереди на Керченскую переправу ожидают 289 автомобилей. Машины располагаются на накопительной стоянке в поселке Ильич. На месте организовано дежурство волонтеров. Остальные накопительные парковки выведены в резерв.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда большегрузов к Керченской переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах разрешается грузовикам с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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