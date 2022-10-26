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В очереди на Керченскую переправу скопилось более 800 грузовиков

Общество
26.10.2022 21:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-skopilos-bolee-800-gruzovikov
В очереди на Керченскую переправу скопилось более 800 грузовиков
Фото пресс-службы Минтранса РФ

С полуночи 27 октября в Краснодарском крае проезд грузового транспорта к Керченской переправе частично ограничат.

Сейчас на перехватывающих стоянках ожидают более 800 грузовиков, которые приехали на площадки и зарегистрирован в электронной очереди до 27 октября.

С полуночи через переправу будут пропускать большегрузы, которые перевозят грузы военного назначения, технику, медикаменты и необходимые для восстановления инфраструктуры грузы, а также скоропортящиеся товары, отдельные виды товаров первой необходимости.

Остальной грузовой транспорт сможет проехать в Крым через Таганрог. Отправить груз также можно по железной дороге. Для водителей большегрузов работает горячая линия РЖД 8 (800) 775-40-12.

Ограничения позволят сократить время простоя грузовиков на подходах к Керченской паромной переправе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: дорогу для большегрузов на Крымском мосту откроют не раньше 1 декабря.

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