В очереди на Керченскую переправу скопилось более 800 грузовиков
С полуночи 27 октября в Краснодарском крае проезд грузового транспорта к Керченской переправе частично ограничат.
Сейчас на перехватывающих стоянках ожидают более 800 грузовиков, которые приехали на площадки и зарегистрирован в электронной очереди до 27 октября.
С полуночи через переправу будут пропускать большегрузы, которые перевозят грузы военного назначения, технику, медикаменты и необходимые для восстановления инфраструктуры грузы, а также скоропортящиеся товары, отдельные виды товаров первой необходимости.
Остальной грузовой транспорт сможет проехать в Крым через Таганрог. Отправить груз также можно по железной дороге. Для водителей большегрузов работает горячая линия РЖД 8 (800) 775-40-12.
Ограничения позволят сократить время простоя грузовиков на подходах к Керченской паромной переправе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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