Дорогу для большегрузов на Крымском мосту откроют не раньше 1 декабря

Видео канала «Кубань 24»

Такое заявление сделали в Минтрансе РФ.

На паромной переправе, которая забрала поток габаритного транспорта на себя, ситуация остается напряженной. Поэтому 27 октября вводится новый порядок пропуска на полуостров. На паром в порту Кавказ будут заезжать только машины с грузами военного назначения, медикаментами, спецтехникой, скоропортящимися продуктами и товарами первой необходимости. Для всех остальных фур остается альтернативный сухопутный маршрут — от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Республике Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе.