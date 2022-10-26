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Дорогу для большегрузов на Крымском мосту откроют не раньше 1 декабря

Общество
26.10.2022 16:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorogu-dlya-bolshegruzov-na-krymskom-mostu-otkroyut-ne-ranshe-1-dekabrya
Видео канала «Кубань 24»

Такое заявление сделали в Минтрансе РФ.

На паромной переправе, которая забрала поток габаритного транспорта на себя, ситуация остается напряженной. Поэтому 27 октября вводится новый порядок пропуска на полуостров. На паром в порту Кавказ будут заезжать только машины с грузами военного назначения, медикаментами, спецтехникой, скоропортящимися продуктами и товарами первой необходимости. Для всех остальных фур остается альтернативный сухопутный маршрут — от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Республике Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе.

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