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В очереди на Керченскую переправу скопилось 370 автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-skopilos-370-mashin
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В районе Керченского пролива продолжает действовать штормовое предупреждение.

Возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ находятся 80 машин. Их водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. Также решается вопрос о доставке им питьевой воды и питания.

На перехватывающей парковке в поселке Ильич ожидают 290 грузовиков и легковых автомобилей. Для водителей и пассажиров организовано дежурство волонтеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу Керченской морской переправы приостановили вечером 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Перевозки не осуществлялись 3 и 4 декабря.

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