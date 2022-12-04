В очереди на Керченскую переправу скопилось 370 автомобилей
Общество
04.12.2022 18:29
В районе Керченского пролива продолжает действовать штормовое предупреждение.
Возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ находятся 80 машин. Их водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. Также решается вопрос о доставке им питьевой воды и питания.
На перехватывающей парковке в поселке Ильич ожидают 290 грузовиков и легковых автомобилей. Для водителей и пассажиров организовано дежурство волонтеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу Керченской морской переправы приостановили вечером 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Перевозки не осуществлялись 3 и 4 декабря.
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