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Керченская переправа остается закрытой из-за штормового предупреждения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-pereprava-ostaetsya-zakrytoj-iz-za-shtormovogo-preduprezhdeniya
Керченская переправа остается закрытой из-за штормового предупреждения
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Работу Керченской морской переправы приостановили вечером 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий.

С 3 по 4 декабря паромы не работали. По проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.

По прогнозу Росгидромета, сильный ветер 12-17 м/сек сохранится до вечера 4 декабря. Местами порывы достигнут 20 м/сек. Осадков не ожидается, видимость хорошая, волна 70 — 130 см.  Температура воздуха днем составит +1 °С + 3°С, температура морской воды +6°С — 7°С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 9 октября по 3 декабря через пролив в обе стороны паромы перевезли 40 тыс. 314 пассажиров, 27 тыс. 68 машин и 3 тыс. 119 вагонов.

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