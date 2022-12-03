Через Керченский пролив перевезли более 27 тыс. автомобилей

В Керченском проливе 3 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Паромное сообщение приостановлено с вечера 2 декабря.

По данным Минтранса, с 9 октября по 3 декабря через пролив в обе стороны паромы перевезли уже 40 тыс. 314 пассажиров, 27 тыс. 68 машин и 3 тыс. 119 вагонов. Паромы выполнили 896 рейсов.

По данным синоптиков, до вечера 3 декабря в проливе все так же будет дуть восточный ветер, порывы которого будут достигать местами 17-20 м/с. Высота волн — 70-120 см, ожидается дождь, видимость хорошая, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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